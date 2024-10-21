Выбирали среди 20 претендентов: в "Укроборонпроме" назначили нового гендиректора

В Украине сменили генерального директора "Укроборонпрома", им стал Олег Гуляк. Его главные задачи – увеличение производства и завершение реформы оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщил "Укроборонпром". Это решение явилось результатом длительного процесса отбора кандидатов, который осуществлялся при участии международной компании Odgers Berndtson, известной своим опытом в подборе руководителей высшего уровня.

Назначению Гуляка предшествовала серьезная оценка более 20 кандидатов. В финальный этап отбора вошли три претендента, с которыми Наблюдательный совет провел собеседования. В этот процесс также были вовлечены представители посольств США, Великобритании и Германии, что подчеркивает важность роли руководителя в укреплении оборонного сектора Украины.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин подчеркнул, что перед Гуляком стоят важные задачи: увеличение производства оборонной продукции, завершение реформы государственного сектора оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и создание антикоррупционной инфраструктуры.

Что известно об Олеге Гуляке

Генерал-майор Гуляк Олег Викторович родился 8 января 1972 года в Николаевской области. В Вооруженных Силах Украины – с 1993 года. Начинал свою военную карьеру в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии.

С 2021 по 2024 год он занимал должность командующего Силами логистики Вооруженных Сил Украины.

Гуляк был командиром 72 отдельного механизированного батальона 7 отдельной механизированной бригады украинского миротворческого контингента в Ираке, начальником 16 отдельной механизированной бригады, командиром 95 отдельной аэромобильной бригады, начальником Одесской военной академии и заместителем командующего Сил антитеррористической операции.

Награжден медалью "За военную службу Украины" и медалью "За добросовестную службу" І и ІІ степени, отличием "Знак почета".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укроборонпром" впервые вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний по версии Defense News. Концерн занял 49 место, поднявшись на 16 позиций в год и обогнав многих конкурентов.

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