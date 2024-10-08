Глава 'Укрзалізниці' Лященко неожиданно подал в отставку: что известно и кто займет его место

В наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) поздно вечером 7 октября поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Его контракт должен был действовать до марта 2025 года. СМИ считают, что место Лященко займет нынешний руководитель пассажирских перевозок Александр Перцовский.

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О решении Лященко уволиться официально заявили в УЗ. Впрочем, о причинах отставки главы компании не сообщается. Интересно, что решение принято после назначения нового главы Мининфраструктуры (Минрегиона) Алексея Кулебы.

"В наблюдательный совет АО "Укрзалізниця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, заявление написал не только Лященко. В частности, источники Forbes утверждают, что уволиться решили также члены правления Владимир Крот и Орест Логунов. В медиа курсирует информация, что их должности сократят. "Они продолжат работать в УЗ: Крот – в сфере безопасности движения, Логунов – будет адвоцировать интересы компании в ЕС", – утверждает издание.

Кроме того, отмечается, что место Лященко может занять Александр Перцовский. Сейчас он возглавляет направление пассажирских перевозок. "За кандидатуру Перцовского могут проголосовать на следующей неделе. До этого обязанности председателя правления будет выполнять Лященко", – отмечает издание. Также медиа сообщает, что Лященко может остаться в УЗ еще на полгода в качестве финансового директора.

Источники "Интерфакс-Украина" утверждают, что номинационный комитет состоится уже сегодня 8 октября. Главным кандидатом они также называют Перцовского.

Однако, есть и другие варианты, говорят источники. В частности, в числе кандидатов – операционный директор УЗ, член правления, отвечающий за грузовую вертикаль, Вячеслав Еремин и экс-директор "Львовской железной дороги", экс-директор по инфраструктуре УЗ, член правления Роман Черницкий.

Лященко стал главой УЗ в марте 2023 года. Он был назначен после увольнения с этой должности Александра Камышина, который тогда возглавил Мининфраструктуры. Сразу после увольнения предыдущего главы компании Лященко стал временным руководителем, а полноценно занял должность 21 марта 2023 года.

До того, как возглавить "Укрзалізницю" Лященко уже занимал должность члена правления компании по финансовым вопросам. До того он также был руководителем "Медиа Группы Украина".

Перцовский начал работать в "Укрзалізниці" в октябре 2020 года и был назначен и.о. члена правления компании. Спустя год он стал полноценным членом правления. До этого Перцовский работал в почтовой логистике, в частности:

в 2016-2020 годах был первым заместителем гендиректора "Укрпочты";

с 2010 по 2016 годы, работал на руководящих должностях в Deutsche Post DHL Group в США и Сингапуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лещенко сообщал, что предложения "Укрзалізниці" по изменению грузовых тарифов уже находятся на рассмотрении в Кабмине. Это повышение может стать уже четвертым за последние годы. Рекордный рост тарифов был зафиксирован в июне 2022 года, уже во время полномасштабной войны.

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