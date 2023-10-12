В Украину завезли кофе с опасным веществом: в ЕС заявили о высоком риске, какой нельзя покупать 

В Украину завезли опасный для здоровье кофе. Речь идет об органическом зеленом кофе из Гондураса. Продукт попал в Украину из Германии и в ближайшее время должен быть изъят из оборота.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, кофе в Украину прислала компания Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., а получила – ООО "Кофитон". Это компания, которая завозит зеленый кофе в Украину из разных регионов страны. Такой кофе не продается в каждом супермаркете, а его цена в несколько раз выше обычного.

Согласно Европейской системе оповещения о безопасности пищевых продуктов, в кофе обнаружили вещество хлорпирифос. Его количество в четыре раза превышает норму. При этом употребление такого вещества может привести к нарушениям в работе сердца, нейропатии, гастритам и т.д.

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В организации Европейской комиссии сообщили, что уровень риска для здоровья от указанного продукта высокий. Благодаря системе оповещения все страны, которые получили указанный продукт, должны в ближайшее время изъять продукцию из оборота.

Если вы увидели на прилавках кофе указанного производителя, экспортера и импортера, не стоит его покупать. А о том, что кофе не изъято из оборота, можно сообщить в Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как ранее писал Oboz.UA, в Украине значительно подорожал один из важных продуктов. Так, цены на некоторые сыры увеличились на 45%.

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