Супермаркеты пересчитали цены на популярный продукт: сколько приходится платить

В украинских супермаркетах подорожали сыры. В частности, за период с сентября 2022 года по сентябрь-2023 "Украинский" жирностью 50% вырос в цене на 117,95 грн/кг – до средних 412,2 грн.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. Там отметили:

самая низкая цена – на сыр "Украинский" весовой – 186,9 грн/кг;

самая высокая – от компании "Шостка", 591,11 грн/кг.

Средняя цена сыра "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства составила 516,26 грн/кг. Что сразу на 138,02 грн превышает прошлогоднюю цену.

При этом, подчеркивается, импортный "Маасдам" в среднем дешевле, чем украинский. Так, в супермаркетах его продают в среднем по 483,25 грн/кг, что на 6,39% дешевле отечественного.

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В целом же, отмечается, самый низкий ценник – на весовой "Маасдам жесткий", 245 грн/кг. Самый высокий – на "Маасдам" под лейблом Metro Chef, который стоит 852,67 грн/кг.

Сыр "Гауда" жирностью 45% подорожал на 77,89 грн/кг – до средних 387,87 грн. "Самый дешевый сыр производства "Кременец" продается за 228,7 грн/кг. Самая дорогая "Гауда" реализуется под лейблом "Ашан" и стоит 635,17 грн/кг", – рассказали в Ассоциации.

Почему выросли цены

Как отметили эксперты, такая ситуация, вероятно связана с тем, что сыровары испытывали существенный недостаток в сырье в течение последних двух месяцев. А потому:

были вынуждены повышать закупочные цены на сырое молоко;

что в результате повлияло на удорожание готовой продукции.

"Поэтому даже некоторые импортные сыры остаются конкурентоспособными в цене на полках украинских супермаркетов", – констатировали в Ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в Украине подешевела гречка, которой, как ожидается, в 2023 году будет собран рекордный урожай. В середине октября в супермаркетах ее продают по цене в около 36 грн/кг, что почти на 10 грн ниже средней цены сентября в 43,83 грн.

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