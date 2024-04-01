В Украину могли завозить топливо из Беларуси: СМИ раскрыли схему

В Украину с территории Беларуси уже во время войны могли незаконно ввозить нефтепродукты. Согласно техническому регламенту, утвержденному после введения военного положения, импорт горючего из Беларуси и России, а также юридическим лицам из этих стран запрещен. Однако украинские компании могли быть причастны к схемам поставки беларуского топлива через Латвию и Эстонию по поддельным докуметам.

Об этом говорится в расследовании беларуского "Радыё Свабода". Журналисты сообщают, что украинские компании использовали поддельные литовские сертификаты для ввоза топлива из Латвии и Эстонии.

Схема поставки топлива

По данным Украинской энергетической таможни, с 29 декабря 2022 по 4 января 2023 года компания "Юма Трейд" переместила из Эстонии в Украину 50,3 тонны дизельного топлива. Регистрация произведена на основании сертификата качества литовской компании Orlen Lietuva.

Однако впоследствии оказалось, что литовская компания такого сертификата не выдавала. Согласно таможенным документам, с 29 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года предприятие по документу, "полученному незаконным путем", ввезло почти 300 тонн дизельного горючего неизвестного происхождения с неизвестными физико-химическими характеристиками. За каждую поставку директору украинской компании налагался штраф в размере 50% цены нефтепродуктов.

"Согласно ряду решений украинских судов, компания Orlen Lietuva знала об использовании своих поддельных сертификатов, однако неизвестно, обращалась ли она с просьбой о расследовании в литовские правоохранительные органы. В компании не ответили на вопросы", – заявляют журналисты.

При этом, по их данным, перевозкой топлива в порты Балтики занимались кипрские компании, одна из них – Balticpetroleum LTD, зарегистрированная в Лимассоле (Кипр) на имя гражданина Латвии Армандса Садаускаса. По данным латвийских СМИ, он также контролировал нефтяные терминалы, где оформлялись таможенные документы. Когда Латвия узнала о таком способе поставок топлива из России, компании стали утверждать, что они осуществлялись по предыдущим контрактам, а позже – из Казахстана.

Беларуское топливо, как установили журналисты, доставлялось морем из эстонского порта Мууга в латвийский порт Рига, где оно хранилось и перерабатывалось на территории свободной экономической зоны ООО Pars Terminals. Для перевозки использовались танкеры как под российским флагом, так и под флагом других стран, в том числе Мальты. В порту Риса нефтепродукты перегружались в бензовозы или автомобильные цистерны, которые уже транспортировались в Украину автомобильным транспортом.

В Эстонию дизель возили по железной дороге, но с 1 января 2023 года государственное предприятие Operail объявило о прекращении таких перевозок. "С 1 января 2023 года Operail не будет перевозить грузы из России и Белоруссии, но мы продолжаем перевозить грузы из других стран через Россию и Беларусь", – говорится в официальном сообщении компании.

Судебные решения, штрафы и компании

По данным расследователей, один из районных судов Киева оштрафовал руководителя украинского ООО "ЮМА Трейд" на 1042664 гривен за нарушение таможенных правил ввоза дизельного топлива с целью реализации на территории Украины. Эти решения и сопроводительные штрафы важны, поскольку они свидетельствуют о нарушении законодательства и негативных последствиях для украинских компаний, вероятно, принявших участие в схеме.

Украинская компания "Юма Трейд" с уставным капиталом в 10 тыс. гривен работает на украинском рынке с 7 июня 2018 года. За предвоенный 2021 год доход компании составил 18 031 300 гривен. После начала войны он вырос почти вдвое – до 3 9146 200 гривен в 2022 году. Однако в 2023 году чистая прибыль снова снизилась – до 234 600 гривен. Число работников компании также уменьшилось с шести в 2021 году до двух в 2023 году.

В Украине также начали создаваться небольшие компании-посредники в сфере снабжения топливом. Так, расследователи заявляют, что в Ривнеской области появилось ООО "Пронефть", в Днепропетровской – ООО "Крейнлайт", в Тернопольской – ООО "Джи Ойл", во Львовской – ООО "Вест Ойл Газ Трейдинг" и ООО "Карпатская топливная компания". Всего в Украине зарегистрировано около 14 тыс. предприятий, основным видом деятельности которых является оптовая торговля нефтепродуктами в сопредельных со страной Беларусь территориях.

Нарушения законодательства в сфере снабжения топлива стали проблемой, требующей немедленной реакции. Проведение тщательного расследования и принятия мер по предупреждению подобных случаев в будущем чрезвычайно важны для обеспечения безопасности и экономической стабильности

Украинские компании использовали эти схемы, нарушая законодательство. Судебные решения и исследования показывают, что сертификаты были поддельными, а поставки топлива могли иметь российское или белорусское происхождение. Эта ситуация имеет потенциальные последствия для безопасности и экономики страны, поэтому важно провести тщательное расследование и принять меры по предупреждению подобных случаев в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подсанкционная древесина из Белоруссии продолжает ввозиться в Польшу. Ее продают под видом товара из Казахстана, причем по поддельным документам.

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