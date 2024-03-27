Польша в обход санкций покупает древесину из Беларуси: СМИ раскрыли схему

Подсанкционная древесина из Беларуси продолжает ввозиться в Польшу. Ее продают под видом товара из Казахстана, причем по поддельным документам.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Схем" и Gazeta Wyborcza. Так, согласно данным европейской таможенной статистики, в Европейском Союзе (ЕС) заметно вырос импорт дерева из Казахстана. В течение 2022-2023 годов в ЕС поставили древесину из этой страны на рекордные 126 млн евро. Большинство таких поставок шло в Польшу.

Импорт беларуской древесины в ЕС был запрещен после полномасштабного вторжения РФ при содействии Беларуси в Украину. До этого РБ была одним из главных поставщиков этого товара в Евросоюз – ежегодно экспортировали в Европу древесину на сумму около 1 млрд евро. В вот Казахстан, наоборот почти не вел таких поставок.

Представитель Польской торгово-промышленной палате деревообрабатывающей промышленности Петр Гарстка, считает: это может свидетельствовать об обходе санкций со стороны России и Беларуси. "По этому поводу мы уже обратились в Министерство государственных активов Польши для принятия соответствующих мер по исправлению положения, но пока не получили ответа", – отметил Гарстка.

Обход санкций подтверждает не только статистика. Расследователи получили доступ к документам о поставках заточенного палисада из сосны из Казахстана в Польшу. В частности, это контракт почти на 1 млн евро между Nurr-electro (Казахстан) и PLRBL (Польша), а также данные по спецификации товара и таможенные декларации.

На одной из таможенных деклараций за конец января 2023 года проставлены печати польской компании-покупателя, минфина Казахстана и перевозчика – беларуской фирмы "Галлардо". Однако, когда расследователи связались со сторонами сделки, юрист казахстанской Nurr-electro Арман Тулиевич сразу же опроверг, что компания поставляла древесину для польской PLRBL.

"Не было финансовых операций по такому соглашению, не только товара. Соответственно, не было денег – не было соглашения. С такой продукцией мы не имели дела", – сказал Тулиевич. Предоставленные ему документы он назвал поддельными: по словам Тулиевича, подписи, и оттиски печатей на документах сфальсифицированы. "Это точно подделка. У нас нет такой печати", – отметил юрист.

"Чтобы проверить слова представителя казахстанской фирмы, журналисты обратились к двум независимым экспертам по графическому дизайну с просьбой проанализировать документы. Оба дизайнера уверенно утверждают: оттиски печатей и подписи компании, а также печать Министерства финансов Казахстана на декларации о вывозе древесины из Казахстана разместили на документе с помощью фоторедактора. Все это может свидетельствовать, что товар из Казахстана не вывозили. Эту версию подтверждает и тот факт, что журналисты не обнаружили такой поставки в базе экспорта Казахстана", – говорится в расследовании.

То есть "казахстанская" древесина попала в Польшу не из Казахстана. Вопрос о происхождении товара задали перевозчику. "Мы из Казахстана его (товар. – Ред.) не везли. Мы из Беларуси увозили, нам там загрузили. Какие документы дали, такие дали, мы по ним и перевозили... Мы честно везли, не ездили ни в какой Казахстан, не мы эти документы оформляли", – рассказали в компании "Галлардо".

Также, по его словам, подобные поставки происходят в сотрудничестве с другой компанией из Беларуси "СО РБЛ". Источники на рынке считают, что отгрузка якобы казахстанской древесины происходила именно с этого беларуского педприятия.

"СО РБЛ" специализируется на распиле, строгании и пропитке древесины. Единственный владелец компании – Олег Янович. Он же и председателем правления польской PLRBL – заказчика якобы казахстанского палисада. На вопросы журналистов предприниматель не ответил.

Насколько крупной является доля беларуской древесины к поставках "из Казахстана", точно установить пока невозможно. Для этого нужно получить и проверить все таможенные декларации на казахстанскую древесину. "Кроме того, оказалось, чтобы привезти в Польшу подсанкционное дерево из Беларуси, не нужно придумывать сложные схемы – достаточно просто научиться работать в фотошопе на любительском уровне", – отмечают расследователи.

Также в запросе на проведении проверки компании PLRBL и ее владельцев в Министерстве иностранных дел Польши ответили, что вопрос обхода санкций не находится в их компетенции. В Таможенной службе – что у них нет физической возможности проверять все таможенные декларации. Из Министерства внутренних дел Польши пришел ответ, что проверка проводится, однако пока о ее результатах не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, также Польша, которая требует торговых ограничений против Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину второе – до рекордного уровня – нарастила экспорт продукции в Беларусь. Эта страна фактически имеет общий рынок с РФ, и часть товаров из Польши, в том числе двойного назначения, продолжает поступать в Россию, принося "кровавый" доход польским экспортерам.

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