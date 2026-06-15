В Украину массово ввозят "серые" iPhone: на границе раскрыли новые схемы с дорогими гаджетами

За последние дни львовские таможенники пресекли сразу три попытки незаконного ввоза в Украину iPhone и других товаров общей стоимостью около 1,6 млн грн, причем смартфоны прятали под одеждой, в сумках и даже в приборной панели автомобилей. Особое внимание привлекли два случая, когда дорогие гаджеты пытались ввезти под прикрытием гуманитарной помощи для животных.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Все случаи были зафиксированы на пунктах пропуска Львовской области, которые остаются одними из самых загруженных направлений для международного автомобильного сообщения.

Один из самых свежих случаев произошел в пункте пропуска "Шегини – Медика". По полосе движения "красный коридор" в Украину въезжал автомобиль Fiat Ducato под управлением 43-летнего жителя Львовской области. Во время прохождения таможенного контроля мужчина задекларировал лишь 300 килограммов подержанной одежды. Однако при детальном досмотре таможенники обнаружили в его личной сумке шесть смартфонов Apple iPhone и два титановых выхлопных коллектора Spark.

Предварительная стоимость обнаруженных товаров составляет около 500 тысяч гривен. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Еще более интересными оказались два случая, которые таможенники зафиксировали накануне в пункте пропуска "Краковец – Корчова".

В первом случае 37-летняя жительница Львовщины ввозила в Украину гуманитарную помощь для животных. В декларации она указала 24 мешка корма общим весом 480 килограммов. Однако во время проверки сотрудники таможни обнаружили, что под верхней одеждой женщина спрятала сразу восемь смартфонов APPLE iPhone 17 Pro Max. Стоимость незадекларированной техники оценили примерно в 600 тысяч гривен.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля был составлен протокол по статье Таможенного кодекса Украины. В тот же день еще одну попытку незаконного ввоза дорогостоящей техники раскрыли во время проверки микроавтобуса, которым управляла 48-летняя жительница Яворовского района.

Женщина также задекларировала гуманитарную помощь для животных — – 25 мешков корма общим весом 500 килограммов. Однако при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили шесть смартфонов Apple iPhone 17 Pro Max. Два телефона были спрятаны в конструктивной полости приборной панели автомобиля, а еще четыре — – под верхней одеждой водительницы.

Ориентировочная стоимость изъятых смартфонов составляет около 500 тысяч гривен. Специалисты отмечают, что дорогие смартфоны остаются одними из самых популярных товаров для нелегального перемещениячерез границу. Причина проста – я высокая рыночная стоимость и стабильный спрос.

Несколько смартфонов премиального сегмента могут стоить сотни тысяч гривен, поэтому даже одна успешная попытка ввоза позволяет избежать значительных таможенных платежей. Именно поэтому нарушители постоянно придумывают новые способы маскировки техники среди личных вещей, гуманитарных грузов или элементов конструкции автомобилей.

Во всех зафиксированных случаях таможенники составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. Дальнейшее решение относительно изъятых товаров и ответственности нарушителей будет приниматься в соответствии с действующим законодательством. Всего лишь за три эпизода, выявленные в течение нескольких дней, таможенники обнаружили незадекларированные товары на сумму около 1,6 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине раскрыли схему хищения более 11 млн грн при закупке генераторов для ВСУ, к которой, по данным следствия, причастны командир воинской части, его заместитель и руководители компаний-поставщиков. По версии следствия, оборудование закупали по искусственно завышенным ценам из-за незаконной корректировки контрактов на сумму более 400 млн грн, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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