Украли более 11 млн грн на генераторах для военных: в Украине разоблачена масштабная схема с бюджетными средствами

В Украине разоблачили схему хищения более 11 млн грн при закупке генераторов для ВСУ, к которой, по данным следствия, причастны командир воинской части, его заместитель и руководители компаний-поставщиков. По версии следствия, оборудование закупали по искусственно завышенным ценам из-за незаконной корректировки контрактов на сумму более 400 млн грн, а подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. По данным следствия, в 2022 году одна из воинских частей заключила ряд контрактов с коммерческими предприятиями на поставку генераторов и электростанций для нужд армии.

Общая сумма договоров превышала 400 миллионов гривен. Закупленное оборудование должно было обеспечивать автономное электропитание украинских подразделений, которые выполняли задачи в условиях войны. Однако после подписания контрактов, как утверждают правоохранители, должностные лица воинской части вместе с представителями компаний-поставщиков инициировали изменение условий договоров.

Следствие установило, что основанием для пересмотра стоимости оборудования называли колебания валютного курса и якобы увеличение логистических расходов. На основании дополнительных соглашений цены на генераторы и электростанции были повышены на 14%.

В то же время законодательство позволяло увеличение стоимости только в пределах 10%, а для такого пересмотра необходимо было предоставить надлежащие экономические расчеты и документальные подтверждения. По информации правоохранителей, документы, которыми обосновывали повышение цен, не содержали достаточных подтверждений, а часть приведенных аргументов вообще не соответствовала реальным обстоятельствам.

Несмотря на это изменения в контракты были согласованы и реализованы. В результате реализации схемы военная часть оплачивала оборудование по завышенным ценам. Более того, как установило следствие, одновременно с повышением стоимости были сокращены объемы поставок.

Экспертиза, проведенная в рамках уголовного производства, подтвердила убытки государственному бюджету на сумму более 11 миллионов гривен. Правоохранители также сообщили о еще одной проблеме. Часть поставленных генераторов фактически не могла быть использована по назначению сразу после передачи военным, поскольку для их запуска было необходимо масло, которое по условиям договоров так и не закупили. По материалам расследования к сделке могут быть причастны:

командир воинской части;

его заместитель;

двое руководителей компаний-поставщиков.

Именно эти лица, по версии следствия, организовали механизм завышения цен и дальнейшего присвоения бюджетных средств. Всем фигурантам сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Суд уже избрал военным чиновникам меры пресечения в виде залога по одному миллиону гривен каждому. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к реализации схемы и анализируют все обстоятельства проведения закупок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную коррупционную схему на модернизации энергетической инфраструктуры Закарпатья. Убытки от сделки при строительстве антидроновой и антиракетной защиты для ключевой электроподстанции оценили в 104 млн грн.

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