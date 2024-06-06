В Украину массово везут автомобильный секонд-хенд: топ-10 самых популярных марок

Украинцы продолжают покупать подержанные автомобили – только за май в страну ввезли за границу почти 20 тысяч б/у легковушек. Чаще покупают автомобили Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.

Как сообщает Укравтопром, в мае на украинские номера перешли 19,3 тыс. подержанных зарубежных авто – это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, по отношению к предыдущему месяцу, показатель уменьшился на 2%.

Почти половина (49%) автомобилей, которые были завезены из-за границы - бензиновые. Другие типы двигателей менее популярны:

дизельные – 23%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Средний возраст ввезенного в мае автомобильного секонд-хенда составляет 9 лет, а популярной маркой остается Volkswagen. Топ-10 самых покупаемых моделей выглядит так:

Volkswagen Golf – 1049 единиц;

Renault Megane – 806;

Skoda Octavia – 640;

Volkswagen Passat – 569;

Volkswagen Tiguan – 552;

Nissan Leaf – 492;

Nissan Rogue – 482;

Audi Q5 – 457;

Tesla Model 3 – 404;

Audi A4 – 397.

Суммарно за пять месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано впервые почти 95 тыс. подержанных легковушек. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Всего в мае украинский рынок подержанных автомобилей достиг рекордного показателя за последние 10 лет, в частности, благодаря упрощенным процедурам переоформления и влияния нового законодательства о мобилизации. Количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составило 182,2 тысячи единиц, что на 79,1% больше по сравнению с маем 2023 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае украинцы купили более 5,5 тыс. новых легковых авто, из них почти каждое десятое – это представители японской марки Toyota. Одну модель RAV-4 купили больше раз, чем любую другую марку автомобилей в целом.

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