Украинцы активно покупают новые авто: какая модель самая популярная

В мае украинцы купили более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, из них почти каждое десятое – это представители японской марки Toyota. Одну модель RAV-4 купили больше раз, чем любую другую марку автомобилей в целом.

Как сообщает "Укравтопром", в мае 2024 года было зарегистрировано на 4% меньше новых автомобилей, чем в предыдущем месяце, но и на 8% больше мая-2023, однако нынешние показатели все еще на 35% отстают от довоенных.

В топ-5 самых популярных марок новых легковушек в Украине в мае попали:

Toyota – 928 ед.;

Renault – 440 ед.;

BMW – 418 ед.;

Volkswagen – 389 ед;

Skoda – 318 ед.

Всего с начала года в Украине зарегистрировали 27,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рейтинг самых популярных автомобилей

Украинцы остаются фанатами кроссоверов. Об этом свидетельствует то, что представители этого типа автомобилей составляют 9 из 10 самых популярных легковушек в мае.

Лидерство с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4 – продажи этой модели превзошли майские результаты любой марки в целом. ТОП-10 легковушек в прошлом месяце выглядит так:

Toyota RAV-4 – 475 ед;

Renault Duster – 391 ед;

Mitsubishi L200 –152 ед.;

KIA Sportage – 148 ед.;

Mazda CX5 – 125 ед.;

Skoda Kodiaq – 121 ед;

Toyota Camry – 114 ед.;

Suzuki SX4 – 113 ед.;

Volkswagen ID.4 – 110 ед.;

BMW X5 – 109 ед.

Впрочем , на рынке новых бензиновых авто преобладает Mazda CX-5. В общем, автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными среди украинцев. В апреле автопарк Украины пополнился более 2,6 тысяч таких новых авто.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вкусы украинцев по отношению к автомобилям отличаются в зависимости от региона проживания. Например, в апреле лидером авторынка в столице стал Renault Duster, в Киевской, Одесской и Львовской области преобладали продажи Toyota RAV-4, а в Днепропетровской области чаще всего покупали Mazda CX5.

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