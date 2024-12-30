В украинских поездах будут подавать горячие блюда: сколько стоят

В поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не во всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4-х поездах. Стоят же блюда от 170 до 190 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: подавать обеды в поездах начали с текущей недели (стартовала 30 декабря).

"Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе "Укрзалізниці". С этой недели мы начинаем тестирование качественного питания на некоторых самых длинных рейсах. Меню разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, обеспечивающим свежесть продуктов и позволяющим сохранить вкус после разогрева", – говорится в сообщении.

В каких поездах будут подавать горячие обеды

Тестирование услуги будут проводить в 4-х поездах дальнего следования. Это:

№351/352 Киев – Кишинев;

№95/96 Киев – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№4/3 Запорожье – Ужгород.

Какие блюда подают в поездах "Укрзалізниці"

Стоимость же предлагаемых в поездах блюд составляет от 170 до 190 грн. Заказать можно:

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

"Укрзалізниця" существенно увеличила количество билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" добавила в поезда на популярных направлениях сразу 52 вагона. Причина – необходимость удовлетворения спроса. В частности, сразу 5 дополнительных вагонов появилось в поезде №79/80 Львов – Киев – Днепр. Также вагоны были добавлены в поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород,

№ 95/96 Киев – Рахов,

№ 39/40 Запорожье – Солотвино,

№ 127/128 Запорожье – Львов,

№ 121/122 Николаев – Киев и др.

"Пополняем составы поездов дополнительными вагонами в предновогодний период. Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки по праздникам, добавляем 52 вагона к поездам по всей стране. Это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обеих направлениях для пассажиров по всей стране", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд №777/778 из Киева во Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на период зимних праздников.

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