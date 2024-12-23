"Укрзалізниця" назначила "специальный" поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд №777/778 из Киева во Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на период зимних праздников. Стоимость же билетов же на рейс 27 декабря из Киева стартует от 280,1 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

"Назначаем дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на зимние праздники. Билеты уже в продаже", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться 24, 26, 27 декабря, а также 2 и 8 января в 06:51. Прибытие во Львов – в это же время в 13:23.

Отправление со Львова – в те же даты в 14:10. Прибытие в Киев – в 20:10.

Сколько стоят билеты на новый поезд во Львов

На рейс 27 декабря из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

в 1 класс – 1102,96 грн;

во 2 класс – от 280,1 до 622,51 грн.

Где купить билеты

Купить же билеты на новый поезд из Киева в Харьков можно в в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-боте;

в кассах вокзалов.

В Украине отменили ряд поездов

В то же время, по техническим причинам "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

Как рассказали в самой "Укрзалізниці", отменены были поезда:

№8/7 Одесса – Харьков;

№148/147 Одесса – Киев;

№774/773 Киев – Шостка.

"В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов. Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила ряд поездов на рождественские и новогодние праздники – в Трускавец, Львов, Одессу, Черновцы и Ужгород. Впрочем, они будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни декабря и января.

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