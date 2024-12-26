"Укрзалізниця" существенно увеличила количество билетов на поезда: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" добавила в поезда на популярных направлениях сразу 52 вагона. Причина – необходимость удовлетворения спроса. В частности, сразу 5 дополнительных вагонов появилось в поезде №79/80 Львов – Киев – Днепр. Билеты на этот поезд на рейс 1 января из Львова стоят от 983 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что также вагоны были добавлены в поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород,

№ 95/96 Киев – Рахов,

№ 39/40 Запорожье – Солотвино,

№ 127/128 Запорожье – Львов,

№ 121/122 Николаев – Киев и др.

"Пополняем составы поездов дополнительными вагонами в предновогодний период. Чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки по праздникам, добавляем 52 вагона к поездам по всей стране. Это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обеих направлениях для пассажиров по всей стране", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд Львов – Киев – Днепр

Билеты на поезд №79/80 Львов – Киев – Днепр, в который было добавлено сразу 5 новых вагонов, на рейс 1 января из Львова продают в вагоны купе и люкс. Стоят они:

купе – 983,07 грн;

люкс – 2403,32 грн.

Впрочем, количество билетов ограничено. На время выхода материала:

мест в купе оставалось 13;

в люксе – 2.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд №777/778 из Киева во Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на период зимних праздников. Стоимость билетов на рейс 27 декабря из Киева стартует от 280,1 грн.

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