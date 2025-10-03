В Украине исчезли из продажи все официальные iPhone 17: что происходит на рынке

Менее чем через неделю после того, как в Украине стартовали продажи долгожданных смартфонов IPhone 17-го поколения, крупнейшие украинские ритейлеры электроники исчерпали все запасы. Это может будет связано с ограниченными поставками гаджетов в страну.

Компания-производитель Apple официально представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую тонкую модель iPhone Air 9 сентября. Украина оказалась во второй волне поставок, поэтому официальные продажи в нашей стране начались 26 сентября, а за несколько дней до того покупатели могли оформить предзаказ у официального реселлера.

Как показал собственный мониторинг OBOZ.UA, не прошло и недели, как в крупнейших сетях электроники iPhone 17 найти стало невозможно. На сайтах компаний предлагающих оформить предзаказ значится "Скоро", "Нет в наличии" или "Скоро в продаже":

Источник OBOZ.UA на рынке считает, что дефицит возник не из-за улучшения покупательной способности населения, а из-за проблем в цепочках поставок. Сейчас распродана первая официальная партия iPhone 17 – ее завезли в Украину в довольно малом объеме.

Украину завалили "серыми" iPhone

Ранее бизнес-омбудсмен Роман Ващук предупредил, что стоимость смартфонов iPhone в Украине может стремительно вырасти. Это произойдет, если реформа Бюро экономической безопасности и таможни будет успешной, а каналы нелегального импорта гаджетов будут перекрыты.

По его словам, через таможню и облагаются налогом лишь 21% "айфонов" – то есть легально попадает в страну лишь каждый пятый гаджет. Об этом свидетельствуют данные о регистрации новых телефонов в Украине – их в пять раз больше, чем завозит единственный в стране сертифицированный импортер.

Остальные импортируются через различные "серые", то есть контрабандные, схемы. После этого их продают даже в сетевых магазинах техники без пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС), что заметно удешевляет эту технику.

Следует отметить, что на американскую технику, которую завозят в Украину (включая изделия от Apple), накладывается пошлина в 10%. В дальнейшем она облагается налогом по стандартной ставке НДС – 20%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, о первом случае незаконного ввоза в Украину iPhone 17 Pro стало известно еще 21 сентября. Десятки мобильных телефонов были найдены ночью на таможенном посту "Ужгород-автомобильный" в вещах двух граждан Украины.

