На границе в Ужгороде обнаружили нелегальную партию новых iPhone 17. Фото

На Закарпатской таможне зафиксировали первые случаи незаконного ввоза в Украину iPhone 17 Pro. 29 мобильных телефонов были найдены ночью на таможенном посту "Ужгород-автомобильный" в вещах двух граждан Украины.

Видео дня

Об этом сообщает Закарпатская таможня. Причем таможенники напоминают, что продажа современных айфонов новой версии только что стартовала за рубежом.

Первая попытка

В первом случае, возвращаясь из Австрии на автомобиле марки "Subaru", 43-летний мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Он устно подтвердил, что не перемещает товары, подлежащие письменному декларированию и налогообложению.

Впрочем, во время проверки транспортного средства таможенники обнаружили в сумках среди личных вещей 20 новеньких гаджетов Apple iPhone 17 Pro.

Украинец уверял, что приобрел их для личного пользования, но никаких документов о покупке и стоимости этих товаров продемонстрировать не смог.

Вторая попытка

Во втором случае была аналогичная ситуация, рассказали на таможне. А именно – 39-летняя гражданка Украины, возвращаясь из Австрии через украинско-словацкую границу, припарковала свой автомобиль марки "Мерседес-Бенц" в упрощенную полосу контроля, декларируя соблюдение таможенного законодательства.

Но в ходе проверки транспортного средства таможенники обнаружили среди личных вещей девять новеньких Apple iPhone 17 Pro разных моделей.

В отношении обоих граждан составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч.2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяты, а дальше "дело будет рассматривать таможня и применять немалые штрафные санкции", отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Apple только вчера представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую модель iPhone Air. Компания изменила подход к обновлению линейки iPhone. Если раньше базовая модель оставалась с минимальными изменениями, то теперь даже она получила функции, присущие флагманам.

В Украине продажи стартуют только 26 сентября, а пока возможен предзаказ – у официального реселлера техники Apple.

