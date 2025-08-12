В Украине могут резко подорожать iPhone: при каком условии изменятся цены

Стоимость смартфонов iPhone в Украине может стремительно вырасти. Это произойдет, если реформа Бюро экономической безопасности и таможни будет успешной, а каналы нелегального импорта гаджетов будут перекрыты.

Видео дня

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он осудил непоследовательность людей, которые жалуются на высокий уровень коррупции в стране, а потом собственноручно покупают контрабандную технику.

Детали

В Украине проходят через таможню и облагаются налогом только 21% "айфонов" – то есть легально попадает в страну только каждый пятый гаджет, утверждает Ващук. Об этом свидетельствуют данные о регистрации новых телефонов в Украине – их в пять раз больше, чем завозит единственный в стране сертифицированный импортер.

Остальные импортируется через различные "серые", то есть контрабандные, схемы. После этого их продают даже в сетевых магазинах техники без пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС), что заметно удешевляет эту технику.

Следует отметить, что на американскую технику, которую заводят в Украину (включая изделия от Apple), накладывается пошлина в 10%. В дальнейшем она облагается налогом по стандартной ставке НДС – 20%.

"Если новый руководитель таможни и новый руководитель БЭБ будут иметь полный успех, одним из последствий будет то, что айфоны станут дороже", – отметил Ващук.

"Яблочная" контрабанда

Кроме того, бизнес-омбудсмен упрекнул украинцев за то, что с одной стороны они в соцопросах ставят коррупцию на второе или даже первое место среди угроз украинскому государству, но в то же время покупают контрабандную технику, которая наносит экономике ущерб во время войны.

Как показал мониторинг, проведенный в 2024 году, половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальные чеки, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар, предположительно, – контрабандный.

Аналитики установили, что 10 из 20 проверенных магазинов не идентифицировали субъекта хозяйствования – то есть не указали, кто является фактическим продавцом товара. 11 магазинов из 20 не выдали обязательный фискальный чек.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине разоблачили масштабную схему по контрабанде компьютерной техники и мобильных телефонов, включая Apple. Схема действовала под единой торговой маркой одного из известных брендов в сфере продажи электроники и включала более 100 подконтрольных ФЛП для минимизации налоговых обязательств. Во время обысков было изъято более 3000 единиц техники известных мировых брендов, но документы о законности ее происхождения отсутствовали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!