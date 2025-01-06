В Україні виставили на продаж активи 9 банків: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 января) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Банк "Форвард";
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- КСГ Банк;
- Айбкос Банк;
- Банк Сич;
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (6-10 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на более 24,1 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 209,1 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 21,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,3 млн грн – ценные бумаги.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.
"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!