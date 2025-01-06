В Україні виставили на продаж активи 9 банків: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 января) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Банк "Форвард";

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

КСГ Банк;

Айбкос Банк;

Банк Сич;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (6-10 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 24,1 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 209,1 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 21,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года.

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