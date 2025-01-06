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В Україні виставили на продаж активи 9 банків: список названий

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
7,1 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 января) запланирована продажа активов таких банков:

  • Проминвестбанк;
  • МР Банк;
  • Банк "Форвард";
  • Мегабанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • КСГ Банк;
  • Айбкос Банк;
  • Банк Сич;
  • АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (6-10 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 24,1 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 209,1 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
  • на 21,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить"
  • выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года.

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