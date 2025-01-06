Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она позволяет провести в устройствах банка обмен валюты, в том числе долларов, на наличную гривню. Там отметили:

После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту.

Обмен будет проводиться без дополнительных комиссий.

"Используется наличный курс ПриватБанка. А сдача до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет", – говорится в сообщении.

Найтиустройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

Впрочем, в ПриватБанке отметили, что за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ПриватБанк заблокировал карту своей клиентке после того, как она попыталась купить кошачие ремешки на 144 грн. По ее словам, банк сначала потребовал подтвердить проведение платежа, потом запросил личные данные клиентки, а после их предоставления заблокировал карту.

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