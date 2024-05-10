В Украине значительный дефицит электроэнергии: кому будут подавать свет по графикам

В энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит электроэнергии. Причина – масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. В связи с этим в стране применяются графики ограничения подачи света – однако только для промышленности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что 10 мая:

графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня;

при росте потребления возможно применение аварийных отключений.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям. Потребляйте электроэнергию экономно, особенно с 18:00 до 24:00", – говорится в сообщении.

В то же время там отметили: из-за повреждения оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами в течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области – "по состоянию на утро обесточено более 100 тыс. бытовых потребителей". Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Всего же, отмечается, на утро 10 мая в Украине по разным причинам было обесточено 413 населённых пунктов. Из-за боевых действий есть новые отключения в:

Донецкой;

Запорожской;

Харьковской;

Сумской областях.

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Удары России по энергетике Украины станут неэффективными

В то же время, Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу, вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – что позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

Само же создание такой системы, отмечается, обеспечит украинской энергосистеме более сильную устойчивость. Ведь "в случае, если один из этих объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности".

"Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы таким образом, чтобы вместо, условно, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага – ибо когда попадание в такой большой объект, то сразу из энергосистемы исчезает достаточно существенный объем мощностей – ... было 100-200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины. И особенно сконцентрированы вокруг, например промышленных регионов или крупных городов, как Харьков, Днепр, Киев, Львов, Одесса", – рассказала OBOZ.UA директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из энергосистемы Украины вывели 2 гидроэлектростанции (ГЭС). Причина – значительные повреждения из-за российских обстрелов.

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