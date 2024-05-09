В Украине отключили 2 ГЭС: больше не производят электроэнергию

Из энергосистемы Украины выведены 2 гидроэлектростанции (ГЭС). Причина – значительные повреждения из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укргидроэнерго. Там отметили:

в настоящее время "вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения";

уничтоженное оборудование требует значительных финансовых средств для ремонта и восстановления.

"Две ГЭС выведены из эксплуатации 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Россия целенаправленно бьет по украинской энергетической инфраструктуре. Для чего использует массированные разрушительные удары.

Удары России по энергетике Украины станут неэффективными

В то же время, Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу, вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – что позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

Само же создание такой системы, отмечается, обеспечит украинской энергосистеме более сильную устойчивость. Ведь "в случае, если один из этих объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности".

"Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы таким образом, чтобы вместо, условно, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага – ибо когда попадание в такой большой объект, то сразу из энергосистемы исчезает достаточно существенный объем мощностей – ... было 100-200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины. И особенно сконцентрированы вокруг, например промышленных регионов или крупных городов, как Харьков, Днепр, Киев, Львов, Одесса", – рассказала OBOZ.UA директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Как сообщал OBOZ.UA, также Цатурян признала, что украинцев после серии массированных российских атак на энергетику ждут сложные и лето, и зима. Энергетики уже начали подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов, но перед тем, как начнутся холода, энергосистема еще должна выдержать летнюю жару. В этот период возможен дефицит тока, а значит, в крайнем случае, и отключения потребителей по графикам.

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