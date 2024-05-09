Удары России по энергетике Украины станут неэффективными: в "Укрэнерго" озвучили "план"

Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу, вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – что позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

Об этом OBOZ.UA рассказала директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян. Она отметила: сейчас очень важно создать условия для привлечения как украинских, так и иностранных инвесторов для создания децентрализованной генерации.

"Это приоритетная задача, которую можно решить в течение нескольких лет. По подсчетам, через год-два-три уже можно увеличить количество этой распределенной генерации и построить эти объекты", – сказала Цатурян.

При этом она подчеркнула: прежде всего, следует изменить определенные регуляции на украинском оптовом рынке электрэнергии – "чтобы сделать наш энергетический сектор более привлекательным для частного инвестора". Сам же инвестор, по ее словам, после того, как построит объект распределенной генерации, "станет игроком двух крупных сегментов украинского рынка электроэнергии", получив возможность:

продавать балансирующую энергию;

получать плату за резервы.

Важность децентрализованной генерации для Украины

Само же создание такой системы, по словам Цатурян, обеспечит украинской энергосистеме более сильную устойчивость. Ведь "в случае, если один из этих объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности".

"Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы таким образом, чтобы вместо, условно, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага – ибо когда попадание в такой большой объект, то сразу из энергосистемы исчезает достаточно существенный объем мощностей – ... было 100-200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины. И особенно сконцентрированы вокруг, например промышленных регионов или крупных городов, как Харьков, Днепр, Киев, Львов, Одесса", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, также Цатурян признала, что украинцев после серии массированных российских атак на энергетику ждут сложные и лето, и зима. Энергетики уже начали подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов, но перед тем, как начнутся холода, энергосистема еще должна выдержать летнюю жару. В этот период возможен дефицит тока, а значит, в крайнем случае, и отключения потребителей по графикам.

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