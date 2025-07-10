Первый в Европе мобильный интернет Starlink появится в Украине: абонентам какого оператора будет доступен

В 2026 году Украина станет первой страной Европы, которая запустит мобильные услуги от Starlink. Это станет возможным благодаря партнерству с компанией "Киевстар".

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Об этом генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров сообщил Reuters. Он прогнозирует, что мобильный спутниковый широкополосный доступ от Starlink запустят в Украине в середине 2026 года, а обмен сообщениями в мессенджерах – уже к концу 2025-го.

Соглашение о сотрудничестве было заключено в конце 2024 года, а сейчас продолжаются полевые испытания технологии. После запуска каждый абонент "Киевстара" сможет подключаться к спутникам Starlink, которые принадлежат компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Каждый спутник оснащен модемами, которые функционируют как отдельная башня сотовой связи и способны передавать телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

"Первый этап – это OTT-мессенджинг (over-the-top), то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы... он будет запущен до конца этого года. А уже в начале 2026 года, скажем, для надежности – во втором квартале 2026-го – мы сможем предложить мобильную спутниковую связь для передачи данных... и голоса", – говорит Комаров.

Американский мобильный оператор T-Mobile в начале октября планирует также ввести услугу передачи данных в своей сети "спутник-сотовый", которая также действует на базе Starlink.

В Украине появится официальное представительство Starlink

Украина может стать одной из первых восточноевропейских площадок для официального представительства Starlink – глобального спутникового интернет-проекта компании Илона Маска. Компания Stetman, специализирующаяся на обслуживании спутниковых терминалов, уже полтора года пытается договориться со SpaceX об открытии официального представительства в Украине.

Как отмечает СЕО компании Дмитрий Стеценко, на конец мая 2025-го они все еще ожидают обратной связи от Starlink, хотя уже предоставили американским партнерам дополнительные материалы. Если переговоры завершатся успешно, именно Stetman сможет обеспечить официальную продажу терминалов и локальную техническую поддержку украинцам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мобильные операторы в Украине и ЕС, предварительно, договорились продлить льготный роуминг для украинцев до конца 2025 года. Это означает, что миллионы украинцев за рубежом смогут и в дальнейшем пользоваться связью в ЕС по сниженным тарифам или без дополнительных доплат.

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