В Украине появится официальное представительство Starlink: когда и что известно

В Украине может появиться официальное представительство Starlink - компания Stetman уже ведет переговоры со SpaceX о локальных продажах и обслуживании терминалов. В то же время "Киевстар" развивает партнерство в рамках проекта, позволяющего подключаться к спутнику напрямую с телефона.

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Об этом рассказал чиновник из телеком-сферы, который общался анонимно в комментарии Forbes. Украина может стать одной из первых восточноевропейских площадок для официального представительства Starlink - глобального спутникового интернет-проекта компании Илона Маска.

Сейчас сразу несколько украинских игроков телеком-рынка, среди которых компания Stetman, мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone", ведут переговоры о запуске легального канала доступа к Starlink. Однако пока это не более, чем амбициозные шаги с неопределенной конечной датой.

Компания Stetman, специализирующаяся на обслуживании спутниковых терминалов, уже полтора года пытается договориться со SpaceX об открытии официального представительства в Украине. Как отмечает СЕО компании Дмитрий Стеценко, на конец мая 2025-го они все еще ожидают обратной связи от Starlink, хотя уже предоставили американским партнерам дополнительные материалы. Если переговоры завершатся успешно, именно Stetman сможет обеспечить официальную продажу терминалов и локальную техническую поддержку украинцам.

Другой мощный игрок, "Киевстар" делает ставку на партнерство со Starlink в рамках проекта Direct to Cell - инновационной технологии спутниковой связи, позволяющей телефону подключаться напрямую к спутнику. С декабря 2024-го украинский оператор заключил трехстороннее соглашение, которое уже тестируется на практике. Однако в компании официально отрицают планы открытия представительства, сосредотачиваясь исключительно на техническом партнерстве.

Еще одним претендентом на сотрудничество со SpaceX была компания "Vodafone". Ее СЕО Ольга Устинова сообщала, что весной 2024-го оператор вел активные переговоры, но уже в декабре тот процесс был поставлен на паузу. Основные преграды - таможенные платежи, валютные расходы при подписке и отсутствие скидок от Starlink. В то же время "Vodafone" не покидает идеи спутниковой связи: компания протестировала альтернативную технологию американской компании Lynk.

На март 2025-го в Украине работало не менее 47 000 терминалов Starlink, закупленных международными партнерами. По неофициальным оценкам, общее количество терминалов достигло 100-200 тысяч. Несмотря на значительное количество пользователей, страна до сих пор не имеет ни одной локальной юридической структуры Starlink. Это создает ряд проблем:

финансовые потери из-за "серого" импорта: терминалы завозятся через Европу и посредников, что делает их дороже и усложняет гарантийное обслуживание;

терминалы завозятся через Европу и посредников, что делает их дороже и усложняет гарантийное обслуживание; невозможность расчетов в гривне: это вызывает сложности с государственными закупками и заставляет использовать ФЛП как прокладку;

это вызывает сложности с государственными закупками и заставляет использовать ФЛП как прокладку; недостаток локальной технической поддержки: потребители вынуждены решать технические вопросы самостоятельно или через неофициальные каналы;

потребители вынуждены решать технические вопросы самостоятельно или через неофициальные каналы; неравенство тарифов для юрлиц: бизнес-клиенты платят в несколько раз больше за те же услуги.

Украина уже давно стала одним из ключевых пользователей Starlink, особенно в военных условиях. В марте 2025-го Илон Маск заявлял, что без Starlink украинский фронт получит серьезный удар. Но именно из-за отсутствия официального присутствия в стране растут опасения, что одно сообщение Маска в соцсетях может иметь слишком большое влияние на жизненно важные процессы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Германии уже около года финансирует доступ Украины к спутниковой сети интернета французской компании Eutelsat. Таким образом ФРГ предоставляет украинским военным альтернативу сети Starlink от Илона Маска.

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