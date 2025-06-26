Украинцы останутся на связи: роуминг в ЕС по сниженным тарифам предварительно продлен

Мобильные операторы в Украине и ЕС (Европейский Союз) предварительно договорились продлить льготный роуминг для украинцев до конца 2025 года. Это означает, что миллионы украинцев за рубежом смогут и в дальнейшем пользоваться связью в ЕС по сниженным тарифам или без дополнительных доплат.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) в комментарии СМИ. "Украинские операторы уже подтвердили свою готовность к пролонгации действия Совместного заявления, осознавая его критическое значение для миллионов украинцев, которые вынужденно находятся за рубежом в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины. Европейская сторона также выразила предварительную готовность продлить действие Совместного заявления с июля до конца декабря 2025 года", – говорится в сообщении.

Совместное заявление (Joint Statement) – это договоренность, которая с 2022 года позволяет украинцам пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных доплат или по значительно сниженным тарифам. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между украинскими и европейскими операторами, а также поддержке со стороны Еврокомиссии и НКЭК.

Миллионы украинцев остаются за границей в связи с полномасштабным вторжением России. Поддержание связи с семьей, доступ к информации и цифровым сервисам является не просто комфортом, а жизненной потребностью. Продление действия договоренностей по роумингу позволяет избежать значительного роста стоимости мобильных услуг и гарантирует доступность связи на уровне внутренних тарифов.

Текущая версия Совместного заявления действует до 9 июля 2025 года. Сейчас идет активная работа между НКЭК, Еврокомиссией и операторами по ее пролонгации еще на полгода – до 31 декабря 2025 года. Это позволит плавно перейти к полному внедрению европейской модели Roam Like At Home (RLAH) для Украины с 1 января 2026 года, которая предусматривает отсутствие дополнительной оплаты за роуминг в пределах ЕС.

В НКЭК отмечают, что тарифы формируются с учетом себестоимости услуг, затрат на инфраструктуру и особенностей каждого национального рынка. Именно поэтому сохранение текущих договоренностей является не только вопросом добрососедства, но и инструментом социальной защиты, который предотвращает финансовую нагрузку на потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейская комиссия рекомендует со следующего года интегрировать Украину в зону роуминга Евросоюза. Это означает, что с украинцев прекратить взимать дополнительную плату за услуги мобильной связи и интернета, а также отправку текстовых сообщений с национальных номеров в 27 странах ЕС.

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