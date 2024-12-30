В Украине появится мобильный интернет без покрытия: какой оператор первым введет инновационную технологию

В Украине может стать доступна новая технология передачи информации через интернет Direct to Cell. Эта технология использует спутниковую связь от SpaceX.

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Новую услугу планирует внедрить мобильный оператор Киевстар, о чем сообщили на его сайте. Компания уже подписала соответствующий договор с дочерней компанией SpaceX, ее спутниковым подразделением Starlink.

Таким образом, Украина станет одной из первых стран, которые получат доступ к этой инновационной услуге Starlink – Direct to Cell. Это должно значительно повысить устойчивость национальной инфраструктуры связи.

"Киевстар" планирует запустить услугу в четвертом квартале 2025. На первом этапе будет доступна функция обмена SMS и OTT-сообщениями, а на следующем - голосовая связь и передача данных.

Это предоставит абонентам "Киевстар" возможность иметь бесперебойную связь даже, если наземная сеть не может обслуживать определенную территорию. Технология Direct to Cell работает со всеми телефонами, поддерживающими LTE. Для подключения функции не нужно ни вносить изменения в оборудование или встроенное программное обеспечение и загружать специальные программы – достаточно иметь доступ к открытому небу.

Технология Direct to Cell способна обеспечить связь в отдаленных регионах, чтобы наши клиенты всегда чувствовали себя уверенно. Кроме расширения мобильного покрытия, эта функция Direct to Cell обеспечит возможность подключения к Интернету вещей (IoT).

Это может объяснить, почему "Киевстар" с 19 декабря запустил ряд новых тарифов, доступных пользователям линейки "Все вместе" и Домашний Интернет. Стоимость тарифов будет составлять 250-420 гривен с возможностью подключения дополнительных услуг.

Ранее OBOZ.UA сообщал о начале тестирования 5G-связи в Украине. Кабмин принял изменения в постановление об использовании необходимых радиочастот, но в рамках пилотного проекта будет протестирована совместимость 5G с военным оборудованием в трех городах.

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