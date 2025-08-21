В Украине запустили специальный поезд по самому популярному направлению: сколько стоят билеты

В Украине два дня будет курсировать дополнительный дневной поезд Киев – Львов, чтобы разгрузить это направление, которое является одним из самых популярных в Украине. Стоимость билетов (на рейс 25 августа) – 716 грн.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Отмечается, что дополнительный поезд №289/290 Киев – Львов будет курсировать только два дня – 25 и 29 августа.

Поезд движется с остановками на станциях Полонное, Дубно, Броды и Подзамче. Расписание движения:

отправление из Киева – в 06:08, прибытие во Львов в 13:23 (время в пути 7 ч 15 мин);

(время в пути 7 ч 15 мин); из Львова – в 14:46, прибытие в Киев в 21:49 (время в пути 7 ч 3 мин).

Билеты уже поступили и продажу – стоимость одного места в 1 классе на поезд 25 августа составляет 716,72 грн. Приобрести их можно одним из трех способов:

в официальном приложении Укрзализныци;

на сайте booking.uz.gov.ua;

в железнодорожных кассах.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что Киев – Львов является самым популярным направлением среди украинцев. Только 11-17 августа на нем перевезли 21 814 пассажиров. Причем предложение не может удовлетворить спрос, поскольку количество поисковых запросов в 7 раз превышает количество проданных билетов – это направление искали более 151 тыс. раз. Среди других популярных маршрутов:

Киев – Одесса;

Киев – Харьков;

Киев – Перемышль;

Киев – Днепр.

Стоит отметить, что это уже не первый дополнительный поезд на этом направлении, назначенный в августе, что действительно свидетельствует о большом спросе на билеты. В частности, 18 и 19 августа между городами курсировал поезд №249/250, а 16, 17, 20 августа – №243/244 Киев – Львов.

В компании объясняют, что главной причиной дефицита стала критическая нехватка подвижного состава. Вагоны изнашиваются от возраста, а также разрушаются в результате российских обстрелов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. Всего же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3806 аккаунтов. Заблокированные пользователи создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов. Так они надеялись обмануть систему и не попасть под блокировку.

