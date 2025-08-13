"Укрзалізниця" запустила новые поезда по важным направлениям: какая цена билетов

В Украине усилили железнодорожное сообщение на самых популярных направлениях, где часто не хватает билетов. В частности теперь пассажирам будет легче попасть из Киева во Львов и Винницу – на этих направлениях назначили дополнительные поезда на отдельные даты.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". В компании отметили, что это направление выбрали, поскольку оно является одним из самых пиковых по запросам от пассажиров.

Назначенные поезда состоят из вагонов с сидячими местами в купе или люксе. 1 класс этих вагонов предусматривает по 4 сидячих места на нижних полках в купе или люксе, но опция приобрести постель пассажирам недоступна.

№249/250 Киев – Львов

Отправление из Киева и Львова 18 и 19 августа.

Время в пути – 7 часов 14 минут.

– 7 часов 14 минут. Расписание :

: 06:35 – Киев-Пассажирский (отправление).



10:27 – Славута 1.



13:49 – Львов (прибытие).

Стоимость билетов :

: 1 класс – 298,08 грн.



2 класс – 168,11 грн.

№243/244 Киев – Львов

Отправление из Киева и Львова 16, 17, 20 августа.

Время в пути – 7 часов 14 минут.

– 7 часов 14 минут. Расписание :

: 06:35 – Киев-Пассажирский (отправление).



10:27 – Славута 1.



13:49 – Львов (прибытие).

Стоимость билетов :

: 1 класс – 716,22 грн.

№ 775/776 Киев – Винница

Отправление из Киева и Львова 31 августа.

Время в пути – 7 часов 14 минут.

– 7 часов 14 минут. Расписание :

: 06:35 – Киев-Пассажирский (отправление).



10:27 – Славута 1.



13:49 – Львов (прибытие).

Стоимость билетов :

: 1 класс – 491,13 грн.



2 класс – 244,23 грн.

Назначение стало возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу после прибытия из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, их отправляют в следующее путешествие. Таким образом они успевают еще один "круг" между своим основным маршрутом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее "Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. Всего же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3 806 аккаунтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!