"Укрзалізниця" массово блокирует украинцев в своем приложении: за что можно попасть в бан
"Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. В целом же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3 806 аккаунтов.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: заблокированные пользователи создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов. Таким образом они надеялись обмануть систему и не попасть под блокировку. Кроме того, спекулянты:
- Забронировав билеты, не покупали их – очевидно, ожидая "заказа".
Например, один из заблокированных пользователей пытался 134 раза бронировать билеты на 15 минут и ни разу не оплачивал их.
- Покупали много билетов на разные фамилии.
"Укрзалізниця" усилила идентификацию клиентов. ... В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, совершаемые в системе, чтобы "удерживать" билеты (этим злоупотребляют билетные спекулянты)", – говорится в сообщении.
В целом же, отметили в перевозчике, для борьбы со спекулянтами также настроены автоматические внутренние предохранители. Среди них, сложные CAPCHA. Это тесты на определение того, кто использует систему – человек или бот.
За что "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении
- Чрезмерное количество резерваций.
Подозрительным считается, когда один аккаунт систематически блокирует места для оплаты на 15 минут, но саму оплату не производит.
- Чрезмерное количество поисковых запросов по конкретному направлению или хаотические запросы.
Пользователь перегружает систему постоянными поисками билетов. Часто так работают бот-аккаунты – поэтому такие действия блокируются моментально.
- Количество аккаунтов, привязанных к одной банковской карточке.
Иногда к разным аккаунтам может быть привязана одна банковская карта – чтобы скрыть билетные спекуляции).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, в связи с чем билеты раскупаются сразу после открытия продаж.
