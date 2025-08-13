"Укрзалізниця" массово блокирует украинцев в своем приложении: за что можно попасть в бан

"Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. В целом же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3 806 аккаунтов.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: заблокированные пользователи создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов. Таким образом они надеялись обмануть систему и не попасть под блокировку. Кроме того, спекулянты:

Забронировав билеты, не покупали их – очевидно, ожидая "заказа".

Например, один из заблокированных пользователей пытался 134 раза бронировать билеты на 15 минут и ни разу не оплачивал их.

Покупали много билетов на разные фамилии.

"Укрзалізниця" усилила идентификацию клиентов. ... В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, совершаемые в системе, чтобы "удерживать" билеты (этим злоупотребляют билетные спекулянты)", – говорится в сообщении.

В целом же, отметили в перевозчике, для борьбы со спекулянтами также настроены автоматические внутренние предохранители. Среди них, сложные CAPCHA. Это тесты на определение того, кто использует систему – человек или бот.

За что "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении

Чрезмерное количество резерваций.

Подозрительным считается, когда один аккаунт систематически блокирует места для оплаты на 15 минут, но саму оплату не производит.

Чрезмерное количество поисковых запросов по конкретному направлению или хаотические запросы.

Пользователь перегружает систему постоянными поисками билетов. Часто так работают бот-аккаунты – поэтому такие действия блокируются моментально.

Количество аккаунтов, привязанных к одной банковской карточке.

Иногда к разным аккаунтам может быть привязана одна банковская карта – чтобы скрыть билетные спекуляции).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, в связи с чем билеты раскупаются сразу после открытия продаж.

