На 1 билет по 7 пассажиров: "Укрзалізниця" назвала самые популярные поезда в Украине
За прошедшую неделю (11-17 августа) "Укрзалізниця" (УЗ) перевезла более 644 тыс. пассажиров. А более 15% билетов было продано только по пяти самым популярным направлениям – из Киева во Львов, Одессу, Харьков, Перемышль и Днепр. Например, на первый маршрут спрос в семь раз выше предложения билетов.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Эксперты компании подсчитали, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток железной дороги вырос на 30 тыс. человек, а среднее количество пассажиров на вагон – на 36 (до 476).
Самые популярные железнодорожные маршруты
"Укрзалізниця" работает в условиях интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест", – заявили в перевозчике.
Отмечается, что в целом было перевезено 644 620 пассажиров, но спрос на некоторые поезда в 3-7 раз выше предложения. Так, самыми популярными направлениями на прошлой неделе оказались:
- Киев – Львов: поиски – 151 615, места – 21 814;
- Киев – Одесса: поиски – 92 361, места – 19 160;
- Киев – Харьков: поиски – 69 287, места – 18 528;
- Киев – Перемышль: поиски – 65 097, места – 22 871;
- Киев – Днепр: поиски – 55 034, места – 16 902.
Почему возникает дефицит билетов
Главной причиной дефицита в компании назвали критическую нехватку подвижного состава. Вагоны изнашиваются от возраста, а также разрушаются в результате российских обстрелов.
"Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество мест в поездах. Текущее решение – увеличение эффективности использования вагонов: сразу по прибытии из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", – объяснили в УЗ.
Отмечается, что таким образом увеличивается количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом. Кроме того, это позволяет большему количеству людей отправиться в запланированные путешествия несмотря на пиковый спрос и недостаток вагонов.
Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. Всего же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3 806 аккаунтов. Заблокированные пользователи создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов. Таким образом они надеялись обмануть систему и не попасть под блокировку.
