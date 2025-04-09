В Украине запустили "специальный" поезд по особенному маршруту: сколько стоят билеты
В преддверии Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный региональный поезд из Черновцов в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на отдельные дни апреля. Стоимость же билетов в 1 класс поезда на рейс 18 апреля из Черновцов составляет 271,57 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №802/801.
"Укрзалізниця" назначила региональный поезд Черновцы-Львов на пиковые даты пасхальных путешествий. На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3, рассчитанный на 170 мест", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда из Черновцов во Львов
Рейсы поезда запланированы на 8 дней апреля. В частности:
- 18;
- 19;
- 20;
- 21;
- 25;
- 26;
- 27;
- 28 числа месяца.
Отправление из Черновцов – 06:32. Прибытие во Львов – 11:19.
В пути поезд будет останавливаться на станциях Снятин, Коломыя, Ивано-Франковск, Ходоров.
Отправление со Львова – 17:20. Прибытие в Черновцы – 22:07.
Останавливаться поезд будет на тех же станциях.
Сколько стоят билеты
Билеты на поезд уже поступили в продажу. Купить их можно в:
- в приложении "Укрзалізниці";
- на сайте перевозчика;
- в кассах вокзалов.
На рейс из Черновцов 18 апреля билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Их стоимость:
- 1 класс – 271,57 грн;
- 2 класс – 197,95 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2 своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.
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