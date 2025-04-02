"Укрзалізниця" изменила движение поездов: где появилась новая остановка

"Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: таким образом, жители левобережных районов Киева смогут сэкономить время, совершая поездки в Черкасскую и Кировоградскую области, а также регионы Приднепровья.

"Добавляем определенным поездам остановку по платформе Выдубичи-Трипольские. Остановка расположена у ключевой транспортной развязки в районе Южного моста, на пересечении Приднепровского шоссе и Саперно-Слободской улицы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: билеты на поезда до/со станиции Выдубичи-Трипольские уже поступили в продажу. Их можно купить:

в кассах;

на сайте;

в приложении "Укрзалізниці".

Ранее же "Укрзалізниця" добавила дополнительную остановку и для поездов №91 Киев – Львов "Леополис" и №29/30 Ужгород – Киев. Она будет совершаться в Буче на Киевщине.

При этом в самом перевозчике утверждают: остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа. "Добавляем двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток. Больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", – рассказали в "Укрзалізниці".

Когда полностью возобновят работу онлайн-сервисов "Укрзалізниці"

В свою очередь, глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский рассказал, что полное восстановление ІТ-сервисов перевозчика после масштабной кибератаки продлиться еще минимум несколько недель. При этом:

грузовые сервисы заработают до конца первой декады апреля;

для возобновления закупочной системы может занять гораздо больше времени.

В целом же, отметил Перцовский, несмотря на сбой, ни один пассажирский поезд не остался пустым. Ведь:

большинство пассажиров покупали билеты заранее,;

остальные смогли сделать это в кассах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее после масштабной кибератаки "Укрзалізниця" (УЗ) возобновила возможность оформления льготных билетов для студентов. Перед этим стало доступное оформление для лиц с инвалидностью и возвращена онлайн-таблица вокзалов.

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