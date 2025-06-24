В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустит новый поезд между Житомиром и главным черноморским курортом – Одессой. Первый рейс запланирован уже на 10 июля. Пассажиры смогут выбрать билеты разного уровня комфорта, а самые дешевые стоят от 255 грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе национального оператора железнодорожных перевозок. В компании отметили, что этот рейс соединит Полесье с Черноморским побережьем. Курсировать поезда будут через день, а в направлении Житомира первый рейс отправится 10 июля:

отправление из Одессы – в 19:33;

прибытие в Житомир – в 12:27 следующего дня.

Таким образом время в пути составит почти 17 часов. А вот в Одессу можно будет доехать быстрее – чуть более чем за 16 часов:

отправление из Житомира – в 13:58;

прибытие в Одессу – в 06:16 утра.

Билеты в продаже традиционно за 20 суток до даты отправления и уже появились в доступе. Купить их можно в приложении "Укрзалізниці", на сайте перевозчика или в железнодорожных кассах.

В составе поезда – вагонов на любой уровень комфорта. А именно:

плацкартные – от 254,29 грн;

купейные – 287,73 грн;

СВ (люкс) – 1267,61 грн.

В "Укрзалізнице" отметили, что маршрут заинтересует тех, кто любит не только море, но и реки, поскольку поезд курсирует через Черкассы, которые стоят на живописном Днепре. Также поезда проходит через Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Кроме того, воспользоваться новым маршрутом смогут и жители Коростеня – для этого достаточно подъехать в Житомир региональным поездом №887/888 - 889/890 Коростень – Винница.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 18 июня в поездах дальнего следования подорожают чай, кофе и вода – их стоимость вырастет до 20 грн. Это первое повышение за шесть лет. В "Укрзалізнице" такую потребность объяснили ростом расходов на закупку сырья, логистику и обслуживание сервиса, которые не покрывались старыми ценами с 2018 года. В то же время стоимость напитков в поездах Интерсити+ и горячих обедов в рамках пилотного проекта на части поездов останется без изменений.

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