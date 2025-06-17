"Укрзалізниця" повысила стоимость сразу на ряд товаров: что и на сколько подорожало
С 18 июня в поездах дальнего следования подорожают чай, кофе и вода – их стоимость вырастет до 20 грн."Укрзалізниця" объясняет это ростом расходов на сырье, логистику и энергоносители, которые не покрывались старыми ценами с 2018 года.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что это первое повышение за шесть лет, которое необходимо для того, чтобы покрыть рост расходов на закупку сырья, логистику и обслуживание сервиса.
Что именно подорожает
- классический чай – 20 грн вместо 10 грн;
- растворимый кофе и напиток "3 в 1" – до 20 грн;
- газированная и негазированная вода – также до 20 грн.
В то же время стоимость напитков в поездах Интерсити+ и горячих обедов в рамках пилотного проекта на части поездов останется без изменений. В "Укрзалізниці" объясняют это несколькими причинами:
- цены на сырье, топливо, энергоносители и логистику стабильно росли с 2018 года;
- инфляционное давление существенно изменило рыночную стоимость даже базовых товаров;
- старая цена в 10 грн давно не покрывала даже минимальные расходы на приготовление напитков в поездах.
"Согласно анализу рыночных цен, даже обновленная стоимость в 20 грн остается существенно ниже среднерыночной", - отметили в компании. "Укрзалізниця" уверяет, что цены на билеты, особенно для социального сегмента пассажиров, не меняются с начала полномасштабной войны. Там также отметили, что пассажиры могут рассчитывать на расширенный ассортимент:
- 3 вида классического чая;
- 3 вида авторского чая;
- капсульный и дрип-кофе;
- обновленный перечень снеков.
В поездах международного сообщения действует десертное меню, а для детей доступно специальное меню от шеф-повара Евгения Клопотенко. В четырех поездах продолжается пилотное тестирование ланчей, среди которых: деруны, плов, картофель с курицей, сырники.
"Укрзалізниця" не сообщает о дальнейшем плановом росте цен, однако в нынешних экономических условиях это не исключено. Пока что решение касается лишь ограниченной группы товаров и не влияет на общую ценовую политику перевозчика.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд в популярном среди украинцев направлении Львов – Киев – Львов. Поезд будет временным - рейсы запланированы на выходные 21 и 22 июня. Стоимость билетов составляет от 717 грн - в наличии только первый класс.
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