В "Укрзалізниці" хотят кардинально изменить цены на билеты: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Украине могут подорожать билеты на поезда. Однако не на все – лишь те, которые покупаются в последний момент, либо последние на конкретных поезд.

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. Он отметил:

Для тех, кто покупает билеты заблаговременно, цены должны быть минимальны – т.е., таким пассажирам они будут предлагаться по самым низким ценам.

Таким образом цена билетов может начать формироваться по динамическому тарифу

"Мы считаем, что можно уже ввести определенную либерализацию. Чтобы люди, которые заблаговременно покупают билеты, делали это по наименьшему тарифу. Но те, кто покупает в последний момент, или билеты, которые остаются, – для них был бы динамический тариф", – объяснил идею глава правления "Укрзалізниці".

В то же время, отметил он, возможное внедрение такой системы будет предполагать исключение для определенной категории пассажиров. По его словам, военнослужащие должны покупать билеты по цене, не зависящей от любых факторов.

Вместе с тем, подчеркнул глава правления "Укрзалізниці" в настоящее время повышение стоимости билетов как таковое не планируется. В частности, компания не подавала соответствующего предложения.

"До завершения военного положения билеты должны оставаться по постоянным ценам. Люди должны иметь к ним доступ. Как по мне, это можно совместить с тем, что билеты, которые берутся в последний день, могут стоить дороже. Это не должно распространяться на военных", – резюмировал он.

Билетов на всех не хватает

Ранее же в самой "Укрзалізниці" рассказали, что в настоящее время по многим направлениям фиксируется 4-5 запросов на 1 билет. Причин же, из-за которых они достаются не всем, несколько. Среди них – уменьшение количества вагонов, из-за чего доступных мест в поездах становится меньше.

"Вагоны выбывают из парка быстрее, чем мы успеваем их закупать. ... В частности, в этом году по состоянию на 3 августа курсировало в поездах дальнего следования 1488 вагонов", – говорится в сообщении.

Впрочем, уверяют в "Укрзалізниці", железнодорожникам все-же удается ежегодно наращивать количество перевозимых пассажиров. Достигать этого, утверждается, удается за счет "более эффективного использования вагонного парка".

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запускает новые поезда из Киева в крупный туристический центр – Ивано-Франковск. Один из них начнет курсировать 18 августа, другой – 19-го.

