В Украине запустили новое "большое строительство" для внедрения европейских стандартов: что создают для Винницкой области

В Винницкой области началось строительство инфраструктурного комплекса по хранению плодоовощной продукции. Ожидается, что реализация этого и других подобных проектов поможет внедрить европейские стандарты и подходы в агропромышленном комплексе.

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Об этом сообщили в Винницкой ОВА. Там отметили: комплекс будет располагаться на базе одного из аграрных колледжей области.

"Заложен первый камень в начало строительства современного инфраструктурного комплекса по хранению плодоовощной продукции. ... Реализация таких проектов поможет внедрить европейские стандарты и подходы в агропромышленном комплексе, повысить производительность агросектора", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: строительство реализуется благодаря проекту международного сотрудничества "Немецко-украинский профессиональный диалог по устойчивому развитию сектора плодоовощеводства". А также при финансовой поддержке Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Тем временем, в Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Ужгорода к Чопу. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой. Проект предусматривает:

строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта;

реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;

оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Общая стоимость же проекта, рассказали в "Укрзалізниці", составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).

"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, иностранные компании смогут получать в Украине разрешения на строительную деятельность – через обособленные подразделения и постоянные представительства. Соответствующее разрешение дал Кабинет министров. Это, в частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

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