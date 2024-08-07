Кабмин разрешил польским компаниям строить в Украине крупные объекты: где будут проходить работы

Иностранные компании смогут получать в Украине разрешения на строительную деятельность – через обособленные подразделения и постоянные представительства. Соответствующее разрешение дал Кабинет министров. Это, в частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

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Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается, что изменения:

вносятся в постановление КМУ №314 от 13 марта 2022 года;

касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

"Право на строительную деятельность будет предоставляться путем безвозмездного представления в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать во время военного положения", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, даст возможность представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

"Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года", – напомнили в правительстве.

Украина модернизирует пограничную инфраструктуру

Ранее же премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина последовательно модернизирует пограничную инфраструктуру. В частности:

На границе с Польшей будет расширено автомобильное сообщение.

"В частности, будет открыт еще один пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", – рассказал премьер.

На границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза идет системное обновление пунктов пропуска.

По словам главы правительства, было принято решение о создании совместной украино-молдовской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. "Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", – сообщил он.

Кроме того, отметил премьер, система єЧерга уже работает на 28 пунктах пропуска. В частности, по его словам, ею воспользовались почти:

1,4 млн грузовиков;

100 тыс. автобусов.

"Это дополнительное удобство и быстрота в пересечении государственной границы", – заверил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, также Кабмин принял решение, по которому в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.

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