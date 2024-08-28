В Украине запустили новое большое строительство: что создают для Ужгорода
В Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Ужгорода к Чопу. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.
О строительстве сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что проект предусматривает:
- строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта;
- реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;
- оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.
"Компания на участке Чоп – Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1 435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рейкострельную решетку", – рассказали в "Укрзалізниці".
Кроме того, отметили там, также идет ремонт искусственных сооружений, которые находятся вдоль участка. Так, железнодорожники уже выполнили комплекс подготовительных работ:
- проведена зачистка места строительства от поросли, кустарников;
- завершен текущий ремонт пути №2 станции Струмкивка для движения железнодорожно-строительной техники.
Сколько денег уйдет на строительство
Общая стоимость же проекта, рассказали в компании, составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).
"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – говорится в сообщении.
В Ужгороде создадут транспортный хаб
Ранее же премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал: реализация проекта позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и рядом европейских городов. В частности:
- Веной (Австрия);
- Братиславой (Словакия);
- Кошице (Словакия);
- Будапештом (Венгрия);
- Прагой (Чехия);
- Бухарестом (Румыния);
- Дрезденом (Германия);
- Белградом (Сербия).
"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС. Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС", – сказал он.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, иностранные компании смогут получать в Украине разрешения на строительную деятельность – через обособленные подразделения и постоянные представительства. Соответствующее разрешение дал Кабинет министров. Это, в частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.
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