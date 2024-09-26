В Украине запускают новое большое строительство: что создают для Николаева

Для решения проблем с обеспечением Николаева питьевой водой будет построен водопровод из реки Южный Буг. Примерная стоимость реализации проекта – около 8,8 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: проблема возникла после того, как российские террористы разрушили водопровод Днепр – Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС.

"Для Николаева нашли техническое решение – снабжение водой из реки Ингулец. В этом году правительство выделило в общей сложности 384 млн грн для финансирования стабильной подачи технической воды в Николаев этим путем. Однако долгосрочное решение проблемы заключается в строительстве водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в областной центр. Правительство утвердило соответствующую программу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: уже достигнуты предварительные договоренности с партнерами – в частности, с Европейским инвестиционным банком – о привлечении донорских средств на этот проект. Что, утверждает Шмыгаль, дает основания рассчитывать на его скорую реализацию.

Тем временем в Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Ужгорода к Чопу. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой. Проект предусматривает:

строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта;

реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;

оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Общая стоимость проекта, рассказали в "Укрзалізниці", составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).

"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Винницкой области началось строительство инфраструктурного комплекса по хранению плодоовощной продукции. Ожидается, что реализация этого и других подобных проектов поможет внедрить европейские стандарты и подходы в агропромышленном комплексе.

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