В Украине запускают новое масштабное "большое строительство": что хотят построить в обход России

В Украине намерены построить подводную кабельную систему Kardesa, которая должна значительно повысить надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры. Ожидается, что она пойдет в обход России и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Видео дня

Заниматься строительством будут Vodafone Group и "Vodafone Украина". Как отметили в самом операторе, реализация проекта:

создаст современный цифровой коридор между Европой и Азией;

может значительно повысить надежность глобального интернета.

Ранее же в "Vodafone Украина" рассказали, что первый выход кабеля на побережье запланирован в Болгарии в 2027 году. Следующими этапами станут:

Турция,

Грузия,

Украина.

"Стоимость Kardesa превышает 100 млн. евро... Работы на украинском участке будут проходить исключительно в международно признанных безопасных зонах... Система Kardesa обеспечит увеличенную пропускную способность в Черноморском регионе – более 500 терабит в секунду дополнительно", – рассказали в операторе.

Что Украина получит от строительства

В целом глобальной целью проекта является повышение надежности и безопасности связи в Черноморском регионе. А также создание альтернативного маршрута, обходящего территорию России.

Также, отметили на Правительственном портале, строительство подводной сети должно принести Украине и другие выгоды. В частности:

Повышение транзитного потенциала.

Реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Создание новых рабочих мест.

По ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры дата-центров, точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Vodafone считают, что тарифы в 400 грн не являются дорогими – ведь украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе. При этом там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждается, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блекаутов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!