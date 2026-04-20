Тариф 400 грн в месяц – это не много: в мобильном операторе рассказали, почему украинцы не должны жаловаться на цены

В мобильном операторе Vodafone считают, что тарифы в 400 грн не являются дорогими – ведь украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе. При этом там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждается, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блекаутов.

Об этом рассказала CEO Vodafone Ольга Устинова. Она отметила:

Маржинальность Vodafone составляет около 50%.

Из них более 33% идут на развитие и поддержку сети.

"Если бы мы не зарабатывали на тарифах, мы бы не смогли покупать генераторы... Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают", – объяснила Устинова.

При этом она подчеркнула: стоимость мобильной связи в Украине обоснована. Ведь даже дорогие тарифы в 400 грн в месяц – "это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве".

"За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца. Невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат... Я не считаю, что эта цена настолько критична, что люди не могут ее оплатить", – считает Устинова.

Как не переплачивать за мобильную связь

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, очень часто украинцы много платят за мобильную связь не потому, что тарифы дорогие – а потому что не умеют ими пользоваться. Дело в том, что стоимость предложения высчитывается из количества и объема услуг, которые в них закладывают. Но очень часто, констатирует эксперт, некоторыми функциями украинцы просто не пользуются.

"Когда-то я был на тарифе, который стоил 800 грн. А тогда перешел на тариф за 135 грн – и не почувствовал дискомфорта. Я просто платил за воздух", – рассказал Глущенко.

Поэтому, отмечает он, для того чтобы платить только за то, что используется, украинцам следует четко определить для себя, что они хотят от тарифа – много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное. И на основе этого искать максимально релевантный тариф.

"Это логично – платить за то, чем ты пользуешься. Пересматривать условия – это нормально. Ненормально – платить за то, чем не пользуешься", – констатировал эксперт.

