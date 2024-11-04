В Украине запускают 5G: назван первый город, где начнет работать технология

Первым городом, где состоится тестирование технологии 5G, станет Львов. Если же результаты тестов окажутся положительными, проект масштабируется еще на 2 крупных города.

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В целом же, по замыслу чиновников, основной задачей тестирования технологии 5G является проверка того, не будет ли оборудование нового телекоммуникационного стандарта влиять на работу военных сетей. Сами же такие проверки являются стандартной процедурой, призванной устранить риски взаимных помех при использовании 5G, сообщают украинские СМИ.

"Первым городом, где пройдет тестирование, станет Львов. Если оборудование не повлияет на работу военных, проект масштабируется на Киев и Одессу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: о полноценном запуске сети в упомянутых городах речь не идет. Скорее всего, развертывание новой технологии будет производиться на нескольких базовых станциях.

"Развертывание сети начинается с отдельных локаций. Поэтому в местах тестирования пользователи смогут подключиться к сети 5G", – говорится в материале.

О самом же запуске пилотного проекта 5G-связи сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил:

Таким образом, в Украине начали внедрять технологию 5G.

Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в стране, который планируется завершить к 2030 году.

Впрочем, о каких именно городах идет речь, министр не уточнил. Он ограничился только указанием их количества.

"В трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится два года и пройдет в два этапа. В ходе испытаний НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. – Ред.) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Vodafone и Nokia запускали в тестовом режиме 5G. В рамках теста произошел созвон между Ивано-Франковском, Киевом и финским Хельсинки. Результаты оказались положительными.

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