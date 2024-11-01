В Украине запускают 5G в трех городах: будут проверять совместимость с военным оборудованием

В трех городах Украины запускают пилотный проект 5G-связи – Кабмин принял изменения в постановление об использовании радиочастот. В рамках проекта будет протестирована совместимость 5G с военным оборудованием.

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Об этом сообщил глава Минцфры Михаил Федоров. Он отметил:

Таким образом, в Украине начали внедрять технологию 5G.

Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в стране, который планируется завершить к 2030 году.

Впрочем, о каких именно городах идет речь, министр не уточнил. Он ограничился только указанием их количества.

"В трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится два года и пройдет в два этапа. В ходе испытаний НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. – Редю) и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: 5G способно передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G. Поэтому внедрение этой технологии "создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях".

В Украине уже тестировали 5G

В то же время, напомним: ранее Vodafone и Nokia запускали в тестовом режиме 5G. В рамках теста произошел созвон между Ивано-Франковском, Киевом и финским Хельсинки. Результаты оказались положительными.

"Оркестр Eclectic Sound Orchestra выступил на крыше офиса Vodafone в Киеве, а женская вокальная группа Spivochi – на сцене Промприбора в Ивано-Франковске. Благодаря 5G удалось передать звук и изображение без задержки, обеспечив синхронность выступа. Зрители наслаждались всеми оттенками живого звучания, демонстрируя возможности новейших технологий", – рассказали тогда в Vodafone.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, провайдеры могут увеличить стоимость тарифных пакетов, чтобы компенсировать таким образом повышение налогов и связанные с этим издержки. Подорожать же интернет может уже в 2025 году.

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