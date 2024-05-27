В Украине впервые запустили 5G: в каких городах

В Украине в тестовом режиме был запущен 5G. В рамках теста произошел созвон между Ивано-Франковском, Киевом и финским Хельсинки. Результаты оказались положительными.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: тестирование обеспечили компании Vodafone и Nokia.

"В Украине впервые в тестовом режиме был запущен 5G. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает", – говорится в сообщении.

Как проходил тест 5G

Как сообщили в самом Vodafone, тестирование прошло 25 мая. Форматом был выбран телемост.

"Оркестр Eclectic Sound Orchestra выступил на крыше офиса Vodafone в Киеве, а женская вокальная группа Spivochi – на сцене Промприбора в Ивано-Франковске. Благодаря 5G удалось передать звук и изображение без задержки, обеспечив синхронность выступа. Зрители наслаждались всеми оттенками живого звучания, демонстрируя возможности новейших технологий", – рассказали в компании.

"Киевстар" отключит украинцев от 3G

В то же время, "Киевстар" планирует прекратить поддержку 3G – и уже начал рассылать своим абонентам соответствующие SMS-сообщения. Делают же это там с целью:

развития 4G-сети;

внедрять новые технологии.

"Киевстар" начал рассылать SMS об отключении 3G. Киевстар планирует прекратить поддержку 3G для дальнейшего развития 4G-сети и внедрения новых технологий. Информация о дате отключения 3G состоится заранее", – сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Vodafone повысит стоимость ряда своих тарифов на 220-330 грн. Причем уже в самое ближайшее время – 31 мая. Изменения затронут услугу "Год без абонплат" предложений линейки Joice.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!