"Укрзалізниця" повысила стоимость популярной услуги: сколько теперь стоит

В поездах "Укрзалізниці" с 1 марта подорожало постельное белье в плацкартных и купейных вагонах – его стоимость выросла с 80 до 95 гривен за комплект. Предыдущее повышение цены на эту услугу произошло в 2024 году, когда ее увеличили с 50 до 80 гривен.

Некоторые пассажиры обратили внимание, что в билетах и во время поездок появилась более высокая цена за постельное белье, чем раньше. Журналисты издания OBOZ.UA проверили информацию и выяснили, что подорожание действительно произошло.

Речь идет о стоимости комплекта постельного белья в плацкартных и купейных вагонах, которым пользуется большинство пассажиров во время ночных и дальних поездок. С 1 марта цена комплекта постельного белья в вагонах плацкарт и купе выросла до 95 гривен. Ранее эта услуга стоила 80 гривен.

Таким образом, фактическое повышение составило 15 гривен за комплект, это означает, что пассажиры, которые путешествуют в ночных поездах и пользуются постелью, теперь будут платить немного больше, чем раньше. По информации, которую ранее публиковала Укрзализныця, предыдущее повышение стоимости этой услуги произошло в 2024 году. Тогда цена комплекта постельного белья в плацкартных и купейных вагонах выросла с 50 до 80 гривен.

До этого стоимость не менялась почти пять лет. После того повышения компания провела масштабное обновление постельного белья в поездах. В вагонах дальнего следования постепенно заменили старые комплекты, а также начали программу обновления матрасов и подушек.

В компании объясняли, что индексация стоимости позволяет поддерживать качество сервиса и закупать новые комплекты белья. После появления новой цены в системе продажи билетов и в поездах пользователи начали писать в соцсетях, что услуга подорожала.

Многие пассажиры отмечали, что обратили внимание на новую сумму уже во время поездки или при покупке билетов онлайн. Поэтому журналисты проверили информацию и подтвердили, что изменения действительно вступили в силу с начала марта.

За последние годы стоимость отдельных услуг в поездах менялась нечасто. Например, в 2025 году впервые за семь лет выросли цены на чай, кофе и воду в вагонах, они поднялись примерно вдвое.

Впрочем, основная стоимость билетов зависит от многих факторов, типа вагона, расстояния поездки, спроса на конкретный рейс и сезонности. Именно поэтому даже небольшие изменения в дополнительных услугах, таких как постель, часто становятся заметными для пассажиров.

