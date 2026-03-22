В Украине запланировали новое масштабное "большое строительство": что хотят построить для Киева

В Украине планируют проложить высокоскоростную железную дорогу – от Киева к западной границе. Цель – интегрировать украинскую инфраструктуру в европейское транспортное пространство.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Там отметили, что проект:

осуществляется совместно с Республикой Кореей;

в настоящее время находится на этапе старта разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства.

"Развитие высокоскоростной железной дороги мы рассматриваем не просто как инфраструктурный проект, а как важную часть восстановления. А также долгосрочного развития украинской железной дороги, модернизации страны и ее интеграции в европейское транспортное пространство", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проект реализуется в рамках грантовой помощи правительства Кореи. Его бюджет составляет 8 млн долларов.

Планируется масштабное строительство на западе Украины

Также в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы стартуют уже в 2026 году. Продлятся же они, по плану, до апреля-июня 2027 года.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", – рассказал вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорится в сообщении.

