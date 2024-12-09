В Украине за удаленную работу без опыта готовы платить около 50 тысяч: какие вакансии открыты в декабре

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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Так, рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

Компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

IT-компания ищет менеджера чата на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Заниматься нужно будет, среди прочего, поддержкой клиентов в режиме чата, сбором и поиском информации, предоставлением ответов на SMS клиентов.

В Украине запустили новое приложение для поиска работы

Тем временем Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы. Приложение уже доступно:

"Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии", – рассказали в Минэкономики.

При этом подчеркивается: в приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, мобильное приложение позволяет:

общаться с карьерными советниками;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

записаться в электронную очередь.

"Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, профессия учителя английского языка является одной из очень востребованных: количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам около 50 000 грн.

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