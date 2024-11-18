В Украине запустили новое приложение для поиска работы: где скачать

Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы.

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Об этом сообщили в Минэкономики. Там отметили, что приложение уже доступно в:

"Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единственный портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, мобильное приложение позволяет:

общаться с карьерными советниками;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

записаться в электронную очередь.

"Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей", – отметили в министерстве.

Разработала приложение Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии. Сделано это было, отмечается, по запросу от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости.

В Украине за удаленную работу без опыта готовы платить около 40 тысяч

В то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 40 тыс. грн.

Так, компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

IT-компания готова платить от 32 000 до 37 000 грн оператору чата. Среди обязанностей – взаимодействие с клиентами через чат на сайте компании, а также предоставление консультаций "по вопросам продукции и услуг".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата еще увеличилась – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.

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