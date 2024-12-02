Учителям в Украине готовы платить около 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является одной серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам около 50 000 грн.

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Так, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Школа иностранных языков ищет преподавателя английского языка на зарплату от 35 000 до 60 000 грн. От кандидата ожидают продвинутый уровень английского (C1-C2). Утверждается, что наличие международного сертификата по английскому языку будет плюсом.

Компания-организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн преподавателю. Среди требований:

уровень владения английским не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

IT-компания ищет учителя английского языка на зарплату от 27 800 до 44 500 грн. Преподавать нужно будет детям в возрасте от 4 до 13 лет.

В Украине запустили новое приложение для поиска работы

Тем временем Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы. Приложение уже доступно:

"Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии", – рассказали в Минэкономики.

При этом подчеркивается: в приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, мобильное приложение позволяет:

общаться с карьерными советниками;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

записаться в электронную очередь.

"Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, полномасштабная война сильно изменила рынок труда в Украине. В частности, многим работодателям не хватает квалифицированных кадров. А потому для получения более "выгодной" работы украинцы часто переезжают в другие регионы, а кроме того, меняют профессию. В целом работодатели сейчас чаще всего ищут продавцов, поваров, водителей, трактористов и др.

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