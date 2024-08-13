В Украине за работу учителем готовы платить больше 30 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка сегодня является одной серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам больше 30 000 грн.

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К примеру, международная онлайн-школа ищет учителя на зарплату от 24 000 до 36 000 грн. Среди требований:

опыт работы преподавателем английского языка от 3-х месяцев;

владение языком на уровне В2 и выше.

Другая школа готова платить учителю от 17 000 до 35 000 грн. "Преподаватель может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия (от 2 до 6 человек в группе), за групповые уроки ставка повышена", – говорится в объявлении.

Еще одна школа предлагает от 25 000 до 50 000 грн зарплаты. Среди требований к соискателю – знание языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Украинцам пересчитали зарплаты

Тем временем, украинские работодатели увеличили размер зарплат, которые готовы платить новым сотрудникам. Так, в июле средняя предлагаемая зарплата в гражданском секторе составила 20 500 грн, что на 500 грн превышает показатель предыдущих месяцев.

Самый большой рост зафиксирован в сфере "Управление персоналом, HR". Как рассказали OBOZ.UA специалисты крупного кадрового портала, в таких компаний повысили предлагаемую зарплату на 9% – до средних 25 000 грн.

На 7% вырос предлагаемых оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт" – до средних 22 500 грн. Далее идут:

"топменеджмент, руководство высшего звена" – 42 500 грн, + 6%;

"бухгалтерия, аудит" – 19 990 грн, + 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – 21 000 грн, + 5%.

В целом же, отмечается, в июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) в Украине предлагали керамистам – в среднем, 48 750 грн. А кроме того:

эндодонтистам – 45 000 грн;

медиапродюсерам – 42 500 грн;

рихтовщикам – 41 250 грн;

арматурщикам, зубным техникам, риелторам – 40 000 грн;

автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели – 35 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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