В Украине за работу на дому готовы платить от 40 тысяч: какие вакансии

В Украине все более популярной становиться удаленная работа. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дому более 40 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию менеджера по продажам минеральных удобрений. Обещают платить от 15 до 40 тыс. грн и провести обучение. "Будешь активно искать потенциальных клиентов, вести презентации продукции и заключать с ними договоры", – говорится в объявлении.

IT-компания ищет маркетолога на зарплату 40-45 тыс. грн – с опытом работы на аналогичной должности не менее 1 года. Среди обязанностей – разработка маркетинговых стратегий, подготовка маркетинговых материалов (статьи, публикации, презентации и т.п.).

Компания, занимающаяся корпоративными мероприятиями, ищет оператора чата. Работать нужно будет ночью, а платить обещают 20-70 тыс. грн. Среди обязательных требований – высокое знание английского языка, на уровне не ниже B1.

А агрегатор товаров ищет финансиста/бухгалтера на зарплату 45-60 тыс. грн. Среди обязанностей – "ведение бухгалтерского, налогового учета нескольких юридических лиц, состоящих на общей системе налогообложения".

Специалистам без высшего образования готовы платить 50 тысяч

В то же время, хорошие деньги можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, работая по рабочей специальности. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем, 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом работодатели, по данным крупного кадрового портала, отказываются брать людей без опыта – требуют хотя бы 1 год стажа.

Поклейщикам готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Автослесарям – 39 тысяч.

Представители сразу нескольких рабочих профессий могут рассчитывать зарабатывать в Киеве в среднем от 30 до 35 тыс. грн. Это, в частности:

полировщики – 35 тыс. грн;

монтажники вентиляции – 34 тыс. грн;

экскаваторщики, высотники – 32,5 тыс. грн;

теплотехники, обиватели, сборщики мебели – 30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса.При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.

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